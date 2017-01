Vaccini, Oms: "Tra 2010 e 2015 la copertura mondiale è aumentata solo dell'1%"

Nel 2015, ultimo anno per cui ci sono dati disponibili, 68 Paesi nel mondo non sono riusciti a raggiungere la copertura di almeno il 90% per la terza dose del vaccino per tetano, pertosse e difterite. Nel 2010, invece, 26 Paesi non hanno mostrato variazioni nelle coperture e 25 hanno evidenziato addirittura un calo.



Fondi ricerca non in linea con bisogni salute pubblica - Secondo l'Oms, gli investimenti sulla ricerca e sviluppo in campo sanitario non sono allineati ai bisogni della salute pubblica globale. Solo l'1% di tutti i finanziamenti in questo campo, ad esempio, è destinato a malattie come malaria e tubercolosi, che sono invece responsabili di oltre il 12,5% del carico globale di queste malattie. I "prodotti" più finanziati sono risultati tuttavia proprio i vaccini, che per otto anni hanno ricevuto 9,6 miliardi di dollari, seguiti dalla ricerca di base (6,1 miliardi) e i farmaci (4,8 miliardi).