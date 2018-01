Usa, pronto un nuovo test del sangue per la diagnosi precoce dei tumori

Il metodo, testato su mille malati, è stato chiamato CancerSEEK: sono state valutate le mutazioni di 16 geni tumorali, insieme ai livelli di 10 proteine circolanti nel sangue, per il cancro del seno, fegato, ovaie, polmone, stomaco, pancreas, esofago e colon retto. Lo hanno provato su malati a cui erano stati diagnosticati tumori di diversa gravità, e su 850 volontari sani.



"Questo campo della rilevazione anticipata è fondamentale e i risultati sono molto eccitanti", ha detto alla Bbc Cristian Tomasetti, scienziato italiano della Johns Hopkins University School già noto per il suo studio sulla casualità delle mutazioni genetiche che sono all'origine del cancro University School già noto per il suo studio sulla casualità delle mutazioni genetiche che sono all'origine del cancro. "Io penso - ha detto ancora - che potrebbe avere un enorme impatto sulla mortalità per cancro".



I tumori rilasciano piccole tracce del loro Dna mutato e proteine nel sangue. Il test cerca le mutazioni in 16 geni che regolarmente si verificano nel cancro e otto proteine che sono spesso rilasciate in caso insorga il male. L'esame, nel 70 per cento dei casi, ha rilevato il tumore.