Tumore prostata, prima operazione con unica incisione periombelicale

Durante l'innovativa operazione, la prostata e i linfonodi del paziente sono stati asportati attraverso l'unica incisione e, attraverso lo stesso accesso, anche la vescica è stata poi ricollegata all'uretra per ripristinare la continuità anatomica.



"I vantaggi di questa tecnica, al di là del fattore estetico, riguardano soprattutto un'importante riduzione del dolore post-operatorio e una più rapida dimissione del paziente", spiega l'ospedale milanese..



"L'intervento single port, finora impiegato quasi esclusivamente per la riparazione di alcune malformazioni renali, quali la sindrome del giunto pieloureterale, è stato sfruttato in questo caso per la prima volta per rimuovere un tumore alla prostata - spiega ancora la struttura facente parte del Gruppo ospedaliero San Donato -. In considerazione dell'ottimo risultato ottenuto, è stato avviato presso l'unità di Urologia del San Raffaele-Turro un programma di interventi single port che verranno eseguiti sui pazienti affetti dalla medesima forma tumorale".