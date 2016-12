Trapianto dell'utero: "Tra 10 anni gli uomini potranno partorire"

Tra cinque, massimo dieci anni, il trapianto dell'utero per gli uomini potrebbe essere realtà. Un gruppo di medici della Cleveland Clinic , nell' Ohio, avrebbe iniziato lo screening dei candidati per una sperimentazione clinica del trapianto uterino maschile. E la dottoressa Karine Chung afferma: "Non ci sono così tante differenze tra l'anatomia maschile e quella femminile. Probabilmente qualcuno prima o poi sarà in grado di farlo".

La notizia è riportata da Yahoo. Karine Chung, direttrice del programma di conservazione della fertilità presso la University of Southern California's Keck School of Medicine sostiene: "La mia ipotesi è che tra cinque, dieci anni o forse prima, anche per gli uomini sarà possibile portare a termine una gravidanza e partorire".



Se è vero che le donne hanno la vascolarizzazione necessaria ad alimentare l'utero con il sangue, legamenti pelvici che permettono di supportare un utero, una vagina e la cervice uterina, per far sì che anche l'uomo possa sperimentare il parto, è possibile fissare il ramo di un grande vaso sanguigno, come l'arteria iliaca interna, all'utero trapiantato. Attraverso una terapia ormonale, inoltre, si potrebbe diminuire il testosterone e introdurre progesterone ed estrogeni necessari a preparare l'utero alla gravidanza.



Ma tra gli ostacoli all'effettiva realizzazione dell'intervento c'è il fattore economico. Secondo la Fondazione Nazionale dei Trapianti, negli Usa i costi per un trapianto sono troppo elevati e vanno dai 25.000 dollari per quello alla cornea fino a un milione e 300mila dollari per quello del cuore.



E la sperimentazione deve poi fare i conti anche con l'aspetto etico. E' il dottor Arthur Caplan, direttore di etica medica presso la NYU School of Medicine, a sollevare la questione: "Le persone lo desiderano veramente? Non credo che il trapianto uterino per gli uomini sia una priorità, soprattutto se si considerano le scarse risorse economiche a disposizione".