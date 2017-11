San Raffaele, l'antitumorale p53 osservato speciale: una possibilità per nuove cure

“Ogni volta che il DNA di una cellula viene danneggiato - spiegano i ricercatori - una proteina chiamata p53, il cosiddetto guardiano del genoma, entra in azione e prende una decisione di drastica importanza: avviare il processo di correzione degli errori del DNA o al contrario quello di autodistruzione della cellula. L'obiettivo è lo stesso: evitare che quest'ultima, accumulando mutazioni nel corso delle generazioni, diventi tumorale.” I ricercatori del San Raffaele sono riusciti a osservare in tempo reale e grazie ad un ‘super microscopio’, la dinamica della p53 nel nucleo cellulare, scoprendo che, per il successo della sua azione, non basta che la proteina sia sana - senza mutazioni - e presente in abbondanza, ma è anche necessario che venga attivata da altre proteine.



Solo dopo l'intervento di queste 'colleghe', la p53 è in grado di legarsi al Dna per un tempo sufficiente ad avviare uno dei due processi antitumorali: se il danno è limitato, la cellula cerca di porvi rimedio attraverso una serie di 'macchine molecolari' che ripristinano la corretta sequenza di informazioni genomiche, se invece il danno è troppo grande per poter essere corretto in sicurezza, la cellula opta per il 'suicidio' (apoptosi o morte programmata). "Grazie a questo strumento - spiegano i ricercatori - abbiamo scoperto che l'attivazione della p53 da parte di altre proteine presenti nella cellula è fondamentale e che solo se attivata questa proteina è in grado di associarsi al Dna abbastanza a lungo da avviare i processi per cui è programmata e grazie ai quali i tumori hanno vita breve."