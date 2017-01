Oms: vaccino contro l'Ebola giudicato efficace al 100 per cento

Un vaccino d'origine canadese contro l'Ebola, la malattia che ha fatto oltre 11mila morti in Africa occidentale, è stato giudicato efficace "fino al 100 per cento". L'ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Non c'è stato alcun caso di Ebola tra le circa 6mila persone che hanno ricevuto lo scorso anno questo vaccino in Guinea, contro 23 casi tra i non vaccinati.