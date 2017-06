'Striscia la notizia' sta indagando da mesi sui tempi di attesa eccessivamente lunghi per poter accedere ad una visita medica. Da Gennaio, però, la situazione è migliorata, come ci mostra l'inviato Max Laudadio, che ha intervistato Assessore al Welfare, Regione Lombardia, Giulio Gallera: "Se il cittadino si presenta al Cup di un ospedale per una visita e non c'è modo di farla entro 60 giorni in alcuna struttura pubblico-privata della zona, ci sarà la possiblità di prenotarla nella struttura dell'ospedale stesso, con il rimborso a carico del sistema sanitario regionale". Per informare i cittadini di questa iniziativa, negli ospedali sono stati affissi dei cartelli. Non in tutti, però, sono visibili e, soprattutto, in quasi tutti gli addetti agli sportelli ignorano questo servizio e fanno cattiva informazione con i cittadini che si presentano.