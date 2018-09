L'annuncio di Coca Cola: "Lavoriamo a un drink che contiene marijuana"

La Coca Cola lavora ad una nuova bevanda che contiene marijuana . In una nota il colosso delle bibite ha spiegato che sta "studiando da vicino" il possibile impiego di una sostanza non psicotropa della cannabis , il cannabidiolo (Cbd), come ingrediente di un nuovo prodotto mirato al benessere. Il Cbd tra le sue proprietà ha effetti rilassanti, antiossidanti e antinfiammatori.

"Stiamo studiando da vicino la crescita nel mondo del Cbd, un principio non psicoattivo, come ingrediente nelle bevande per il benessere", ha dichiarato la società in una nota. "Questo settore sta cambiando rapidamente", ha aggiunto, spiegando che "nessuna decisione è stata ancora presa". Il gruppo lavorerà al progetto con la società canadese Aurora Cannabis. La cannabis sta attualmente generando un grande interessa tra i giganti dell'industria alimentare, molti dei quali scommettono che sarò legalizzata in diversi paesi nei prossimi anni.



Il consumo e la coltivazione di cannabis diventeranno legali il 17 ottobre in Canada, il primo paese del G7 a compiere questo passo. Il produttore di birra canadese Molson Coors ha già annunciato che sta avviando la produzione di bevande analcoliche a base di marijuana in collaborazione con il gruppo canadese Hexo, un produttore di cannabis terapeutica. Constellation Brands, il proprietario delle birre Corona e Modelo e della vodka Svedka, ha recentemente investito diversi miliardi di dollari nella società canadese Canopy Growth.