Il cervello si cura a tavola: dal cioccolato al caffè, ecco i sette cibi che aiutano la memoria

Ecco di seguito le proprietà di sette fra gli alimenti più salutari per cervello e memoria. Ovviamente a patto che vengano consumati regolarmente e in dosi raccomandate.



Cioccolato fondente - Contiene flavonoidi che rappresentano un valido aiuto per far fronte alla perdita di memoria.



Caffè - Migliora l'acutezza mentale grazie alla caffeina che, oltre a essere una fonte di antiossidanti che aiutano a mantenere il cervello in salute, aiuta anche a prevenire la depressione nelle donne.



Broccoli - Contengono vitamina C e acido folico, due nutrienti che influiscono positivamente sulla memoria, la concentrazione e l'attenzione.



Uova - Il tuorlo è una grande fonte di colina (circa 820 milligrammi), il coenzima "amico" del sistema nervoso. L'assunzione adeguata di questo micronutriente è stata calcolata dalla National Academy of Sciences americana in 550 milligrammi giornalieri.



Merluzzo - Come tutti i pesci, è ricco di iodio, acidi grassi omega 3 e soprattutto di fosforo, elementi fondamentali per la salute del cervello. L'alta concentrazione di vitamina E favorisce inoltre il funzionamento ormonale e il ricambio delle cellule cerebrali.



Germe di grano - E' naturalmente ricco di vitamina B6 e di folati, molto importanti per il cervello, oltre che di tiamina, una sostanza in grado di migliorare le prestazioni cognitive.



Arachidi - Assieme alle noci, sono tra i cibi più salutari per il cervello perché contengono acidi grassi omega3 e omega6, vitamina E e B6 che sono molto efficaci nel mantenimento della funzionalità del sistema nervoso.