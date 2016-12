Ice Bucket Challenge, svolta nella ricerca: merito anche delle secchiate di ghiaccio

Secchiate di speranza - L'autore dello studio e leader del gruppo di ricerca, Philip Wong, ha parlato di una scoperta "rivoluzionaria" inseguita per circa dieci anni. Gli scienziati americani hanno svelato il ruolo chiave svolto da una proteina, denominata TDP-43 e atta a "decodificare" il Dna, nell'insorgenza della malattia. "Senza quella campagna non saremmo stati in grado di concludere la nostra ricerca così rapidamente", ha aggiunto.



Tutta "colpa" di una proteina - Prima della scoperta del team di Wong, i ricercatori non avevano idea se i "grumi" di questa proteina notati all'esterno del nucleo delle cellule cerebrali dei pazienti fossero la causa o un effetto della Sla. Ma grazie ai fondi raccolti, gli scienziati sono riusciti a scoprire che nei soggetti malati, la TDP-43 si scompone e si "incolla" alle cellule, perdendo la sua capacità di leggere il codice genetico e provocando la morte dei nuclei cerebrali.



Verso una cura definitiva - Durante i test i ricercatori hanno iniettato nei neuroni di topi di laboratorio una proteina dalla struttura e dal meccanismo simili a quelli della TDP-43. Il risultato? Le cellule del cervello si riattivavano e tornavano alle loro normali funzioni. La scoperta può rivelarsi un metodo efficace per rallentare o addirittura frenare l'avanzata della malattia.