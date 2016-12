Firenze, cannabis di Stato: la svoltaPrimo raccolto per realizzare farmaci

È arrivato il momento del raccolto all'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze. Una giornata che sarà ricordata come quella della prima "marijuana di Stato": l'Italia, infatti, è l'unico Paese che gestisce la produzione di cannabis in strutture pubbliche. Duecento metri quadrati di serre per ottenere 100 chili l'anno di prodotto finale, che sarà utilizzato per curare i malati di Sla, di cancro e di Aids.