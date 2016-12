4 febbraio 2016 Dislessia, ecco la App che individua i casi a rischio e li corregge Un portale e unʼapplicazione dedicata riconoscono chi è affetto da questo disturbo e realizzano un primo percorso di recupero on line per chi ha difficoltà di lettura

Nei prossimi 18 mesi in arrivo un progetto formato da tre iniziative che affrontano il tema della dislessia in modo sistematico, sviluppate da Fondazione Telecom Italia in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l'Associazione Italiana Dislessia (AID), portatori di competenze specifiche nei rispettivi ambiti di attività.

Attraverso un portale e un'apposita App, realizzata dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del CNR, le famiglie potranno effettuare uno screening ultra-precoce dei disturbi della comunicazione e sarà possibile, attraverso l'acquisizione di dati puntuali, individuare i casi a rischio.



Per i bambini in età scolare, ragazzi e adulti sarà possibile, sempre accedendo alla stessa piattaforma, effettuare una valutazione a distanza elaborata dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, un eventuale percorso di recupero on line per le difficoltà di lettura e una sessione finale con verifica dell'apprendimento.