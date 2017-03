Dal mal di schiena all'artrosi, 15 milioni di italiani affetti da dolore cronico

I dati sono stati diffusi in occasione del Congresso internazionale di anestesiologia Simpar-Isura, in programma dal 29 marzo a Firenze. L'evento è presieduto da Massimo Allegri, ricercatore presso l'Università di Parma e specialista in anestesia rianimazione e terapia del dolore.



Secondo Allegri, in Italia soffre di dolore cronico "un numero devastante di persone". "In Portogallo - prosegue - il costo del mal di schiena è pari all'8% del Pil, mentre negli Stati Uniti il mal di schiena costa 600 miliardi all'anno".



Il legame "errato" con i tumori - "Uno degli errori che più spesso commettiamo - sottolinea Allegri - è ritenere che alla base del dolore cronico ci sia una natura di tipo tumorale, ma nel 90% dei casi questa associazione è del tutto infondata".