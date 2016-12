16 marzo 2015 Cancro al colon individuato grazie al gas intestinale: svolta per diagnosi precoce I ricercatori del Royal Melbourne Institute of Technology stanno studiando due approcci: uno basato sulla fermentazione delle feci, l'altro su una pillola Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:47 - La diagnosi precoce del cancro al colon compie un deciso passo avanti grazie al gas intestinale. Un team di ricercatori del Royal Melbourne Institute of Technology, in Australia, ha individuato un nesso tra l'insorgenza della malattia e la presenza di gas. Lo studio, ancora in corso, sta verificando l'efficacia di due approcci diversi: uno basato sulla fermentazione delle feci, l'altro su capsule in grado di inviare segnali dall'intestino a un telefono cellulare.

Il metodo delle feci - "Sappiamo che i microrganismi intestinali producono gas come un sottoprodotto del metabolismo, ma si sa molto poco su come questo influenzi la nostra salute", ha dichiarato Kalantar-Zadeh, coordinatore dello studio. Per simulare il meccanismo di fermentazione che avviene all'interno dell'intestino crasso, i ricercatori hanno messo una piccola quantità di feci in un barattolo che contiene un sensore in grado di rilevare le molecole di gas fumante.



Il metodo delle capsule - La vera novità della ricerca australiana, però, è un'altra. Per ottenere gli stessi risultati di diagnosi precoce, i medici dell'istituto di Melbourne hanno realizzato della capsule lunghe 10 millimetri da inglobare nell'intestino. Una volta giunte a destinazione, le pilloline misurano la concentrazione di gas attraverso un sensore ed elaborano le informazioni grazie a un microprocessore. Dopo aver raccolto tutti i dati necessari, inviano il "resoconto" a uno smartphone in modalità wireless.