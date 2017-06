Bioimis, dopo essere dimagriti... si trova lavoro

"Il 99% delle diete fallisce perché nessuna insegna veramente a chi la segue come mantenere il peso. Quando la persona viene educata a capire quanto è importante l'alimentazione naturale, quindi ad abbandonare tutti i cibi confezionati, rinasce e riacquista autostima e voglia di vivere". Questi i consigli dell'esperto Roberto Zorzo, fondatore dell'accademia alimentare "Bioimis", che a Tgcom24 ha svelato i segreti per rimanere in forma senza rinunciare al buon cibo: "Senza contare le calorie, senza pesare il cibo, senza dover limitare l'olio extravergine di oliva, si possono mangiare a sazietà gli elementi giusti e, basandoci sulla biochimica, noi di Bioimis consigliamo un programma per tornare a stare bene". "Abbiamo costruito una rete di persone che seguono il programma e che si sono trasformati poi in nostri consulenti", ha raccontato Zorzo. "In un'Italia che è in crisi, Bioimis diventa anche un'opportunità di lavoro, perché c'è un punto di forza: niente è più forte di un'esperienza vissuta".