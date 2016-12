Il vino scaccia la depressione

foto dei lettori Correlati Italiani, troppo alcol tra gli under 15

Pochi bicchieri di vino a settimana garantiscono uno schermo contro la depressione. Questa la scoperta dei ricercatori spagnoli dell'Università di Navarra a Pamplona che è stata pubblicata su BMC Medicine journal.

Un bicchiere al giorno... - Gli scienziati hanno scoperto che bere quantità moderate di alcol, in particolare vino, potrebbe essere associato a un rischio più basso di depressione. Lo studio è stato condotto su più di 5mila uomini dai 55 agli 80 anni. I volontari che hanno consumato dai due ai sette bicchieri di vino a settimana riduce del 32% le possibilità di soffrire di depressione rispetto a coloro che non hanno assunto alcol.



...Ma uno, eh... - Secondo i ricercatori, chi ha bevuto in media dai 5 ai 15 grammi di alcol al giorno aveva un minore rischio di sviluppare la patologia. Questa scoperta contraddice studi precedenti che hanno associato l'alcol a un aumento dei rischi di depressione.



Secondo l'autore principale Miguel Martinez-Gonzalez i risultati contraddittori potrebbero essere dovuti al fatto che il risultato non include persone che hanno sofferto in passato di depressione o di alcolismo. La conclusione, secondo Martinez-Gonzalez è che "Un consumo moderato può ridurre l'incidenza della depressione mentre i forti bevitori sembrano avere un rischio più alto".