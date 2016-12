Inventata pillola che sostituisce la ginnastica

foto Afp Correlati Vicina la scoperta del "gene della pigrizia"

L'esercizio fisico è un'arma anticancro 14:47 - Il futuro della medicina sembra promettere una silhouette invidiabile anche a chi non si alza dalla sedia. E' stata testata con successo sui topi una pillola che assicura gli stessi benefici dell'esercizio fisico ma senza sollevare un mignolo. Questo, almeno, l'obiettivo di una ricerca condotta da diversi centri di ricerca europei e americani e pubblicata su Nature Medicine. - Il futuro della medicina sembra promettere una silhouette invidiabile anche a chi non si alza dalla sedia. E' stata testata con successo sui topi una pillola che assicura gli stessi benefici dell'esercizio fisico ma senza sollevare un mignolo. Questo, almeno, l'obiettivo di una ricerca condotta da diversi centri di ricerca europei e americani e pubblicata su

Evoluzione di un test precedente - Lo studio è l'avanzamento di una precedente ricerca in cui gli stessi scienziati avevano scoperto che un composto, messo a punto in laboratorio e iniettato in topolini obesi, era in grado di attivare una proteina, la Rev-erb-alpha, che induce al consumo di ossigeno, controlla i ritmi circadiani e l'orologio interno biologico. I topolini persero peso anche se si alimentavano con cibi grassi, migliorarono i livelli di colesterolo e aumentarono il metabolismo anche da fermi.



Ora gli studiosi hanno iniettato lo stesso composto, prima in cellule isolate di muscolo e poi direttamente nei muscoli di alcuni topini particolari, detti “antiatleti” perché i muscoli hanno pochi mitocondri e la proteina rev-erb-alpha è debole. Dopo il trattamento i topini sono diventati più attivi.



Pensato per disabili - Nella ricerca si legge: "La proteina rev-erb-alpha potrebbe essere un target di farmaci per migliorare le funzioni muscolari ossidative, controllare il numero e la funzione dei mitocondri".



Thomas Burris, coautore dello studio, ha commentato: "La sostanza sembra mimare gli identici effetti dell'esercizio fisico ed è plausibile pensare che, in futuro, si potrà mettere a punto un farmaco che consentirà alle persone, in particolare ai disabili e a chi non può fare movimento, di migliorare la salute senza sforzi".