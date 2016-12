"Non è illegale" - Canavero prosegue: "Sfido chiunque a invitarmi a discuterne alla presenza dei giornalisti". E, per dimostrare la validità dei suoi studi, cerca un finanziamento di 10 milioni di euro per completare la ricerca. "Spero che l'Italia decida che questo progetto vale la spesa", sottolinea Canavero, che respinge anche le accuse di chi sostiene che la pratica sia illegale. "Lo è trapiantare un cervello - spiega - ma questo è un trapianto di corpo, una donazione multiorgano. Non è quindi vero che si tratta di una pratica illegali".



Alternativa all'eutanasia - Il neurochirurgo non vuole entrare nelle questioni etiche sollevate da una simile prospettiva: "Io sono soltanto uno strumento - sostiene - spetta alla società stabilire se utilizzarlo o meno. Credo, però, che i tanti Welby che ci sono in Italia, e non solo, potrebbero avere prospettive ben diverse da quelle di chi cerca l'eutanasia a tutti i costi".