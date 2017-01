Contrordine: Sì alla tintura in gravidanza

foto Afp Correlati I bebè prematuri crescono con la musica live

Le donne in dolce attesa non sono più condannate all'antiestetica ricrescita, ma possono continuare a tingere le chiome senza sensi di colpa. Via libera anche a manicure e trattamenti di bellezza per viso e corpo, seppure con qualche precauzione. Cosa non fare e cosa fare lo indica Mary Rosser del Children Hospital di Montefiore e dell'Albert Einstein College of Medicine della Yeshiva University di New York.

Divieto solo per il primo trimestre - La Rosser spiega: "Si dice che le donne incinta non dovrebbero tingersi i capelli perché i componenti vengono assorbiti nella pelle e sono tossici per il bambino. In realtà, le tinture sono sicure. Per precauzione basta evitare di tingerli nei primi tre mesi di attesa durante i quali invece si possono applicare le tinte naturali. Passato il trimestre più delicato per il feto si può tornare dal parrucchiere e chiedere di applicare il colore in un'area ben ventilata. Infatti sono piuttosto i vapori dell'ammoniaca a poter essere trasmessi al feto nei primi mesi attraverso la respirazione materna. E' una buona regola anche non far spalmare la tinta sulla testa ma cercare di metterla sulle lunghezze dei capelli". Via libera, invece, ai colpi di sole, e a colorazioni vegetali come l'hennè, ricorda l'esperta.



Mani perfette anche col pancione - Dopo i primi 3 mesi di attesa si può fare anche la manicure nei centri estetici. Bisogna avere, però, qualche accorgimento: controllare che gli strumenti siano stati appena sterilizzati e chiedere all'estetista di non tagliare le pellicine per prevenire infezioni di batteri e germi. Via libera pure agli smalti con un'accortezza: nell'applicazione di smalti e gel a base di cianoacrilati, ritenuti pericolosi se inalati, è bene indossare una mascherina sul naso e fare la manicure in una zona arieggiata.



Sì alla cura della pelle - Infine, smentiti anche i divieti sull'uso di trattamenti di bellezza per prevenire macchie scure, rughe e smagliature. La Rosser suggerisce: "In caso di acne, usare tranquillamente prodotti privi di olii e lavare il viso due volte al giorno con un detergente leggero e acqua tiepida. Se l'acne persiste il dermatologo può prescrivere alcune terapie, esclusi il retinolo e le tetracicline che possono provocare difetti alla nascita".



Nei 9 mesi è anche concesso spalmare filtri solari ad alto livello di protezione sul viso per evitare la comparsa di macchie scure. Infine, spalmare in abbondanza creme e oli a base di vitamina E nelle aree più soggette alle smagliature che, ricorda l'esperta, non sono del tutto evitabili.