Airc: arance della salute in piazza

Il 26 gennaio oltre 2.600 piazze e scuole si coloreranno di arancio per le migliaia di "Arance rosse di Sicilia Igp" distribuite dai volontari dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Saranno offerte circa 370mila reticelle di arance di 2,5 chili ciascuna, per un contributo di 9 euro. L'obiettivo è portare alla ricerca oltre 3.300.000 euro, anche grazie al contributo della Regione Siciliana. Questi fondi aiuteranno a garantire la continuità di 505 progetti di ricerca triennali svolti in istituzioni di ricerca italiane.

Arance alimento anti-cancro

Le arance sono state scelte dall'Airc come simbolo di un'alimentazione sana e protettiva contro il cancro, grazie al grande patrimonio di antiossidanti - in particolare di antociani – presente in questi agrumi.



Se il 30 per cento dei tumori nasce a tavola, dobbiamo porre sempre più attenzione a ciò che mangiamo e a come mangiamo. In particolare, le recenti ricerche in biologia molecolare hanno sottolineato la correlazione tra obesità e cancro e la conseguente necessità della restrizione calorica per evitare il sovrappeso e stare in salute.



Molte sono le novità sul legame tra metabolismo e tumori: oggi conosciamo i meccanismi metabolici che fanno sì che un determinato cibo favorisca o inibisca la comparsa della malattia. Airc ha dedicato a questo tema la pubblicazione speciale "Il cibo che allena il tuo corpo" distribuita nelle piazze insieme alle arance. Inoltre, sono offerte ai lettori alcune ricette, messe a punto dallo chef Moreno Cedroni insieme alla redazione de "La cucina italiana".