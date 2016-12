Raffreddore Ko con la meditazione

foto Istockphoto Correlati Coccole contro l'influenza

Respiri profondi,consapevolezza di sé e la mente si svuota da stress e preoccupazioni quotidiane. Ma, a sorpresa, la meditazione potrebbe essere molto efficace per evitare raffreddore e influenza. Gli adulti che meditano o fanno una moderata attività fisica, come una camminata veloce, per un periodo di otto settimane hanno sofferto di minori raffreddori di coloro che non hanno fatto nulla, secondo uno studio della University of Wisconsin–Madison pubblicato su Annals of Family Medicine. Ricerche precedenti avevano già scoperto che la meditazione potrebbe migliorare l'umore, far scendere i livelli di stress e potenziare il sistema immunitario.

La ricerca Le 149 persone coinvolte in questo studio sono state divise in tre gruppi. Uno si è cimentato con la meditazione cosciente, che coinvolge la focalizzazione della mente nel presente.

Un'altro gruppo ha fatto jogging in maniera regolare per otto settimane mente il terzo gruppo non ha fatto nulla.

I ricercatori hanno poi seguito la salute dei volontari durante l'inverno, da settembre a maggio, e non hanno controllato se le persone hanno portato avanti il tipo di attività prescritto dopo il periodo indicato di otto settimane.