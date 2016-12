Stendino in casa? Rischio asma

foto Afp Correlati Sigaretta in auto? Smog alle stelle

Molte persone, a causa del tempo inclemente, asciugano i vestiti dentro casa vicino ai termosifoni, anziché stenderli fuori. Ma quest'azione apparentemente innocua potrebbe causare problemi di salute, in particolare nei soggetti predisposti all'asma, alla febbre da fieno e ad altre allergie, Uno studio condotto dalla Mackintosh School of Architecture di Glasgow ha scoperto che molte case hanno troppa umidità e il 30 per cento di questa è causata dalla biancheria.

Lo studio I ricercatori hanno dichiarato che i tre quarti delle case tenute sotto osservazione avevano livelli di umidità che potrebbero portare alla crescita di un acaro della polvere e ad aumentare i livelli di concentrazione delle spore di muffa. Questa riduzione qualitativa dell'aria potrebbe essere legata all'asma e ad altre malattie allergiche.

Uno studio su cento case effettuato nell'inverno del 2011 ha rivelato che l'87 per cento delle persone asciugava il bucato in casa con il cattivo tempo, i due terzi posizionando i vestiti umidi vicino a fonti di calore come i radiatori.

Ciò ha fatto crescere i livelli di umidità all'interno delle abitazioni del 30 per cento nei giorni di bucato e del 15 per cento in media. I ricercatori hanno detto che le case più piccole e meglio isolate aumentano la difficoltà di dispersione del vapore acqueo.

Il docente Colin Porteous ha dichiarato: "Le persone stanno sigillando le loro case per essere efficienti dal punto di vista energetico ma ciò non è accompagnato da una ventilazione adeguata".