Hiv: donne più a rischio

foto Afp Correlati Vaccino contro l'Hiv: nuove prove di efficacia

Hiv al tappeto con nuova sostanza 16:23 - Crescono i casi di Hiv in Italia: la prima causa di infezione è il sesso non protetto. Si stima che in dieci anni, dal 1998 al 2009, i contagi attribuibili a trasmissione sessuale nel nostro Paese siano aumentati dal 13,3 per cento al 79 per cento del totale delle diagnosi di sieropositività.

Nonostante i comportamenti per la prevenzione dell'Hiv siano noti, l'Italia rimane all'ultimo posto in Europa nell'uso del profilattico. A rischiare di più sono le donne, a causa di fattori biologici, sociali e culturali. - Crescono i casi di Hiv in Italia: la prima causa di infezione è il sesso non protetto. Si stima che in dieci anni, dal 1998 al 2009, i contagi attribuibili a trasmissione sessuale nel nostro Paese siano aumentati dal 13,3 per cento al 79 per cento del totale delle diagnosi di sieropositività.Nonostante i comportamenti per la prevenzione dell'Hiv siano noti, l'Italia rimane all'ultimo posto in Europa nell'uso del profilattico. A rischiare di più sono le donne, a causa di fattori biologici, sociali e culturali.

Sms solidale per la Lila Al gentil sesso è dedicata e rivolta la campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi con sms solidale al 45508 lanciata dalla Lila (Lega italiana per la lotta all'Aids), in occasione del suo venticinquesimo anniversario, fino al 3 novembre a sostegno del progetto “Donna - prevenzione al femminile”, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare le donne su come affrontare questo problema.

Con i fondi raccolti la Lila sosterrà un intervento mirato alla popolazione femminile, facendo informazione sulla prevenzione dell'Hiv e con iniziative sul territorio nazionale, tra cui linee telefoniche dedicate, sportelli di ascolto nelle sedi locali, produzione e diffusione di materiali informativi.