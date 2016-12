Lavarsi le mani è prevenire

foto Sito ufficiale Correlati Guarda le foto 12:27 - Si celebra oggi la quinta edizione dell - Si celebra oggi la quinta edizione dell 'Handwashing Day , letteralmente la giornata per lavarsi le mani. Negli ultimi cinque anni la manifestazione è cresciuta fino ad assumere le dimensioni di un movimento globale. La manifestazione è organizzata dalla Ppphw, una coalizione di investitori internazionali il cui focus è il lavaggio delle mani e la salute dei bambini. Nata nel 2001, l'organizzazione mira a dare alle famiglie, alle scuole e alle comunità dei Paesi in via di sviluppo la possibilità di prevenire la diarrea e le infezioni respiratorie supportando la promozione e la pratica del lavaggio delle mani col sapone.

L'iniziativa è anche social Quest'anno il Global Handwashing Day sarà celebrato anche virtualmente su Twitter e Quest'anno il Global Handwashing Day sarà celebrato anche virtualmente su Twitter e Facebook . L'ashtag (etichetta che classifica un tweet) è #iwashmyhands. Inoltre, online un gioco interattivo per educare i piccoli giocatori ad avere buone abitudini igieniche.

Un gesto semplice ma non banale Quest'anno secondo gli organizzatori c'è molto da festeggiare. Nel 2011, a morire sotto i cinque anni sono stati 600 mila bambini in meno rispetto al 2008, il primo anno di celebrazione dell'Handwashing Day.

Due miliardi e mezzo di persone nel mondo non hanno accesso a servizi igienici adeguati e molte persone non si lavano le mani dopo essere state in bagno. Quest'abitudine igienica svolge un ruolo importante per la sopravvivenza dei bambini e per la salute: può ridurre l'incidenza della diarrea tra i bambini sotto i cinque anni del 50 per cento e le infezioni respiratorie quasi del 25 per cento.