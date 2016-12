In Italia, obesità seconda causa di morte

foto Afp Correlati Il cioccolato è come una droga

L'obesità 'pesa' sui bilanci 16:49 - Un'epidemia del benessere che colpisce i Paesi occidentali e ipernutriti, quasi come una forma di contrappasso di memoria dantesca. L’obesità in Italia è la seconda causa di morte prevenibile dopo il fumo. Quarantaquattro italiani su cento sono in sovrappeso e uno su dieci è obeso.

Giuseppe Fatati, Presidente della Fondazione dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) sottolinea: "L’obesità è ormai una patologia epidemica e gli interventi di prevenzione, fino a ora, si sono dimostrati inefficaci anche in Italia, perché basati sul paradigma della responsabilità personale".

Il 10 ottobre, in occasione dell'"Obesity day" gli esperti dei Centri Adi saranno a disposizione gratuitamente in molti ospedali d'Italia per dare consigli a chi combatte la battaglia con il peso. Gli indirizzi dei centri si trovano sul sito - Un'epidemia del benessere che colpisce i Paesi occidentali e ipernutriti, quasi come una forma di contrappasso di memoria dantesca. L’obesità in Italia è la seconda causa di morte prevenibile dopo il fumo., Presidente della Fondazione dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) sottolinea: "L’obesità è ormai una patologia epidemica e gli interventi di prevenzione, fino a ora, si sono dimostrati inefficaci anche in Italia, perché basati sul paradigma della responsabilità personale".Il 10 ottobre, in occasione dell'in molti ospedali d'Italia per dare consigli a chi combatte la battaglia con il peso. Gli indirizzi dei centri si trovano sul sito www.obesityday.org

Per gli italiani troppe iniziative “colpevolizzanti” Secondo una recente rilevazione condotta da Ipsos, le soluzioni più appropriate identificate dagli italiani sono l’educazione alimentare e interventi strutturali che favoriscano l’attività fisica nelle città.

La quasi totalità degli intervistati – il 97 per cento - pensa che, per contrastare efficacemente il problema dell’obesità, bisognerebbe investire sull’educazione alimentare a cominciare dalle scuole. Secondo il 93 per cento sono importanti interventi che favoriscano il movimento e l’attività fisica nelle città.

L’indagine condotta ha evidenziato che spesso le iniziative promosse dalle istituzioni per affrontare il problema dell’obesità siano considerate delle ‘scorciatoie’ perché tendono a una eccessiva colpevolizzazione del singolo individuo o delle aziende alimentari.