Denti cariati già a 4 anni per i bimbi italiani

I piccoli italiani non hanno denti sani. La carie è una delle malattie dei denti più diffuse fra i bambini del Bel Paese. In base ai dati diffusi dal Ministero della Salute, già a quattro anni un bimbo su cinque ne soffre, mentre a dodici anni il problema interessa un ragazzo su due.

Il 76 per cento dei bambini non si sottopone ad alcuna visita odontoiatrica in età prescolare e uno su cinque è sottoposto a cure ortodontiche perché ha perso troppo presto, anche a causa della carie, un dente di latte non tempestivamente curato. - I piccoli italiani non hanno denti sani. La carie è una delle malattie dei denti più diffuse fra i bambini del Bel Paese. In base ai dati diffusi dal Ministero della Salute, già, mentreil problema interessae uno su cinque è sottoposto a cure ortodontiche perché ha perso troppo presto, anche a causa della carie, un dente di latte non tempestivamente curato.

L'importanza della prevenzione Raffaella Docimo, docente di Odontoiatria pediatrica dell'Università di Roma Tor Vergata spiega: "Prevenzione vuol dire abituare il bambino a controlli periodici, da fare non solo se ci sono dei problemi, vuol dire motivarlo insieme alla famiglia a seguire una migliore igiene orale e una corretta alimentazione. L'uso di zuccheri come quelli presenti in un biberon edulcorato o in una camomilla zuccherata può provocare problemi ai denti già a uno - due anni di vita".

Della necessità di una maggiore prevenzione sin dalla tenera età per impedire lo sviluppo della malattia anche negli anni successivi si discuterà durante il convegno "Argomenti di odontoiatria pediatrica: dalla prevenzione alla terapia", organizzato dalla Società italiana di odontoiatria infantile il prossimo 6 ottobre presso l'Ospedale Fatenefratelli-Isola Tiberina di Roma.