Pompelmo triplica effetti dei farmaci anticancro

foto Afp 16:33 - Bere un succo di pompelmo al giorno potrebbe triplicare gli effetti di una dose di farmaco anticancro. La combinazione dei medicinali e del succo di pompelmo potrebbe contribuire, inoltre, a ridurre gli effetti collaterali associati alle alte dosi dei farmaci e ridurre notevolmente i costi. La ricerca proviene dalla University of Chicago Medicine ed è stata pubblicata sulla rivista Clinical Cancer Research. Si tratta della prima ricerca che indaga gli effetti combinati di cibo e farmaci anticancro. - Bere un succo di pompelmo al giorno potrebbe triplicare gli effetti di una dose di farmaco anticancro. La combinazione dei medicinali e del succo di pompelmo potrebbe contribuire, inoltre, a ridurre gli effetti collaterali associati alle alte dosi dei farmaci e ridurre notevolmente i costi. La ricerca proviene dalla University of Chicago Medicine ed è stata pubblicata sulla rivista Clinical Cancer Research. Si tratta della prima ricerca che indaga gli effetti combinati di cibo e farmaci anticancro.

Effetti triplicati Gli scienziati hanno scoperto che il succo incrementa del 350 per cento gli effetti del sirolimus, un farmaco approvato per i pazienti trapiantati ma che potrebbe aiutare anche le persone che soffrono di cancro.

Un altro farmaco, il ketoconazolo, aumenta del 500 per cento gli effetti del sirolimus.

Ezra Cohen, autore dello studio spiega: “Il succo di pompelmo aumenta notevolmente i livelli nel sangue di questi farmaci. Una somministrazione controllata del succo di pompelmo potrebbe incrementare l'efficacia e la disponibilità di farmaci come il sirolimus”.