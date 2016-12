Troppo cloro in piscina fa male alla pelle

foto Afp 16:37 - La piscina, per chi rimane in città, può rappresentare l'unica fonte di refrigerio nell'afa estiva. Ma anche un innocuo tuffo potrebbe mettere a rischio la salute della pelle. A volte, i livelli di cloro utilizzato per igienizzare l'acqua sono troppo alti.

A lanciare l'allarme è l'équipe di Fabio Rinaldi, presidente dell'International hair research Foundation.

Rinaldi spiega: “Un'esposizione eccessiva e reiterata al cloro può causare danni serissimi alla pelle e ai capelli”. - La piscina, per chi rimane in città, può rappresentare l'unica fonte di refrigerio nell'afa estiva. Ma anche un innocuo tuffo potrebbe mettere a rischio la salute della pelle. A volte,utilizzato per igienizzare l'acqua sonoA lanciare l'allarme è l'équipe di Fabio Rinaldi, presidente dell'International hair research Foundation.Rinaldi spiega: “Un'esposizione eccessiva e reiterata al cloro può causare danni serissimi alla pelle e ai capelli”.

Cloro sotto accusa I livelli di cloro troppo alti sarebbero addirittura pericolosi per il nostro organismo.

Rinaldi aggiunge: "Il cloro presente nell'acqua delle piscine è estremamente irritante, è pericoloso soprattutto per le persone con pelle secca o per chi soffre di patologie come la dermatite atopica e simili, comuni a molte persone. Una sua eccessiva concentrazione può portare a fenomeni di follicolite anche gravi".

Cos'è la follicolite Si tratta di un'infiammazione che riguarda il follicolo pilifero, caratterizzata dalla presenza di una pustola.

A rischio anche i capelli Secondo il dermatologo sono in pericolo anche le chiome dei bagnanti. Rinaldi denuncia: “Il cloro fa malissimo anche ai capelli perché il fusto si rovina e si decolora”.