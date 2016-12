Ansia e stress, l'altra faccia del Natale: un italiano su due vuole "saltarlo"

Un italiano su due vorrebbe "saltare" il Natale perché non si aspetta nulla di positivo da questa festività e, anzi, giudica elevato il rischio di ansia e stress legato ai preparativi . E' quanto emerge da un'indagine dell' Eurodap , che ha preso in esame 1100 persone di età compresa fra i 20 e i 60 anni. Il 70% delle persone afferma che questo non sarà un bel Natale, mentre per otto italiani su dieci la paura del caos e del traffico "ha preso il posto della gioia".

Ansia da festa - "Lo stress che stiamo accumulando è una grave minaccia per il nostro umore e per la nostra salute", ha spiegato Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente Eurodap. "Paralizzarci, restare bloccati, impauriti e minacciati è il comportamento peggiore e più autodistruttivo che possiamo mettere in atto", ha aggiunto.



I consigli - Secondo la Vinciguerra "ognuno all'interno delle sue possibilità deve cercare di uscire dalla paralisi". Questo il consiglio della psicoterapeuta: "Cominciamo subito ad organizzare incontri con amici e parenti non parliamo di problemi ma di progetti, giochiamo ai classici giochi natalizi, mentre i nostri figli respirano aria di leggerezza e affetto e non tristezza e preoccupazione".