Anoressia e colesterolo alto, le malattie dei grandi colpiscono anche i bambini

Pressione alta già dall'infanzia - Un'indagine della Società italiana di pediatria, come riporta Il Messaggero, ha rilevato che il 4% degli alunni delle elementari soffre di pressione alta. Alimenti troppo salati e poco movimento sono le ragioni dell'innalzamento pressorio negli under 10. Non solo, secondo uno studio dell'Henry Ford hospital di Detroit, persino l'uso eccessivo di internet potrebbe aumentare il rischio di pressione altra tra i 10 e i 14 anni.



Diabete di tipo 2 nei bimbi - Tra i piccoli è poi in aumento il numero di casi di diabete di tipo 2, cioè quello "alimentare" e che colpisce generalmente in età adulta. In Italia ogni dieci bambini ai quali viene diagnosticato diabete, due hanno proprio questo tipo. Le cause? Ancora una volta alimentazione scorretta ed eccessiva pigrizia.



Obesità "colpevole" di disturbi mentali - Inoltre lo studio dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma pubblicato su Pediatrics ha scoperto un nuovo effetto legato all'obesità nei bambini: rischio Alzheimer già da adolescenti. Nei giovani con sovrappeso allarmante, infatti, è stato individuato l'accumulo della proteina-spia responsabile della malattia cerebrale dell'età adulta.



Anoressia tra le più piccole - Non solo obesità, il 10% degli under 12 soffre di anoressia o bulimia. Le pazienti anoressiche cominciano ad avere anche 6-7 anni. "Vediamo sempre più bambine rifiutare il cibo, lo nascondono, hanno un distorto rapporto con lo specchio", commenta la psichiatra Laura Dalla Ragione. "Più precoce l'età di esordio dell'ossessione per il cibo e maggiori sono i danni che provoca", aggiunge.