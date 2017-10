Allarme miopia tra i giovani: tutta colpa degli smartphone

Intanto il 12 ottobre si celebra la giornata mondiale della vista. Iapb Italia, sezione italiana dell'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, distribuirà opuscoli informativi e gadgets in 100 piazze italiane. E in molte città sarà possibile sottoporsi a check-up oculistici gratuiti.



Secondo uno studio nel mondo 25 milioni di persone soffrono di cecità irreversibile, mentre 227 milioni sono ipovedenti. Soltanto in Italia più di 360mila persone sono non vedenti e oltre un milione di italiani hanno una capacità visiva molto ridotta rispetto alla norma.



Per l'Organizzazione mondiale della sanità otto casi su dieci di cecità e ipovisione sono evitabili con adeguata cura e prevenzione. Da qui l'invito di Iapb a non sottovalutare i problemi alla vista e ad agire in maniera tempestiva.