Allarme dall'Australia, i jeans skinny sono pericolosi per la salute di muscoli e nervi

Aveva passato diverse ore in posizione accovacciata per pulire armadietti e aiutare un'amica per un trasloco, quando è collassata perdendo ogni forza nelle gambe. E quanto accaduto a una donna 35enne di Adelaide, in Australia, subito condotta in ospedale e ricoverata per quattro giorni. Tutta colpa dei jeans "skinny" super aderenti, hanno detto i medici, che provocano seri danni a muscoli e nervi. Il caso della cosiddetta "paziente vittima della moda" è stato descritto sul Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.