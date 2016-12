Alimentazione, il cervello sceglie i cibi per colore: rosso è buono, verde no

"Nei cibi naturali il colore è un buon indicatore dell'apporto calorico", ha spiegato Francesco Foroni, autore principale dello studio. "Più un cibo tende al rosso e più è probabile che sia nutriente, mentre quelli verdi tendono a essere poco calorici", ha aggiunto.



Un vecchissimo meccanismo evolutivo - I ricercatori ipotizzano che, nel corso dell'evoluzione, il nostro sistema visivo debba essersi adattato a questa regolarità. "I partecipanti ai nostri esperimenti valutano come più stimolanti e calorici i cibi il cui colore tende al rosso, mentre accade il contrario per quelli verdi", ha osservato Giulio Pergola, ricercatore all'Università di Bari e coautore dello studio. "Questo risulta vero anche per gli alimenti processati, cioè quelli cotti, dove il colore perde la sua efficacia come indicatore delle calorie".



Prima della cottura - "I cibi cotti sono sempre preferiti, perché rispetto a quelli naturali, a parità di quantità, offrono maggiore nutrimento", ha sottolineato la neuroscienziata Raffaella Rumiati, coordinatrice della ricerca. "Nel caso del cibo cotto, però, la dominanza rosso-verde non offre più un'informazione affidabile, quindi si potrebbe pensare che il cervello non applichi questa regola ai cibi processati - ha proseguito -. Non si tratta però di un'informazione veritiera e dunque ci suggerisce la presenza di meccanismi evolutivi molto antichi, precedenti all'introduzione della cottura".



Un altro dato a favore di questa ipotesi, ha concluso la Rumiati, è che "la preferenza del rosso sul verde non si osserva con oggetti non commestibili, ma si attiva solo con stimoli alimentari".