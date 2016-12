Alimentazione, esperti "riabilitano" il burro: non è così dannoso per la salute

Si è guadagnato nel tempo la reputazione di alimento poco sano, ma il burro viene ora in parte "riabilitato" da una nuova ampia ricerca della Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University, negli Usa, pubblicata su Plos One. Secondo gli esperti, il consumo è infatti solo debolmente associato alla mortalità, mentre non c'è alcun legame con le malattie cardiovascolari ed è stato osservato anche un lieve effetto protettivo nei confronti del diabete.