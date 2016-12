17 marzo 2014 Vuoi campare cent'anni?

Scopri cosa devi mangiare Raddoppiati in dieci anni gli over cento in Italia. Per provare a imitarli, questa settimana una campagna per prevenire i tumori attraverso il cibo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:57 - E' la dieta mediterranea l'alleata degli ultracentenari italiani che, negli ultimi dieci anni sono più che raddoppiati in Italia. Gli over 100, infatti, sono più di 15mila, secondo l'Istat, con un aumento del 138%. A ricordare il dato è la Coldiretti in occasione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica negli agriturismi di Campagna amica e Terranostra che prepareranno agli ospiti ricette anti-invecchiamento e antitumorali, in collaborazione con la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt).

La crisi ha fatto calare il consumo di alimenti preziosi - Coldiretti spiega: "Le persone di cent'anni e oltre erano 6.313 nel 2001, mentre nel 2011 ne sono state censite 15.080. Numerosi studi hanno certificato che la dieta mediterranea è uno dei fattori che garantisce una vita più lunga", anche se con la crisi "è crollato il consumo di alcuni prodotti cardine della nostra dieta, dall'olio di oliva extravergine (-6%) al pesce (-20%) alla pasta (-9%) all'ortofrutta (-3%)".



Cosa mangiare - Per sostenere un'inversione di tendenza, dunque, per tutta la terza settimana di marzo sulle tavole degli agriturismi sarà possibile gustare piatti "anti-invecchiamento", con ingredienti noti per le loro proprietà benefiche, come frutti di bosco, spinaci, noci, nocciole, pasta e riso integrali, legumi e vino rosso.



Si può contribuire alla ricerca - La collaborazione si estende anche a circa cento mercati di Campagna amica che ospiteranno i volontari della Lilt che in cambio di 0,50 ml di olio di oliva extravergine di oliva 100% italiano chiederanno una donazione di dieci euro che sarà devoluta alla ricerca contro il cancro. L'elenco degli agriturismi e dei mercati che aderiscono all'iniziativa è disponibile sui siti di Campagna amica e Terranostra.