12:54 - Meditare può avere un effetto rapido contro lo stress. Bastano sessioni di 25 minuti per tre giorni consecutivi per ottenere un cambiamento radicale. Questo il risultato di uno studio condotto presso il Dietrich College of Humanities and Social Sciences e pubblicato su Psychoneuroendocrinology.

La giusta quantità - Gli esperti hanno analizzato gli effetti della Mindful meditation (meditazione della consapevolezza), una tecnica sviluppata negli anni Settanta, che si può praticare anche sotto la guida di alcuni siti web come calm.com.



J. David Creswell, autore principale della ricerca, spiega: "Sempre più persone dice di usare la meditazione per ridurre lo stress ma non conosciamo con precisione la quantità necessaria a ridurre lo stress e ad avere benefici per la salute".



La ricerca - Nello studio sono stati messi sotto esame 66 individui sani con un'età dai 18 ai 30 anni. L'esperimento è durato tre giorni. Alcuni partecipanti hanno partecipato a un programma di meditazione di 25 minuti al giorno. Lo studio ha analizzato come la Mindfulness meditation influenza l'abilità di essere resilienti sotto stress.



Un secondo gruppo di partecipanti è stato sottoposto a un programma di training cognitivo il cui scopo era analizzare criticamente la poesia per aumentare le abilità di problem solving.



Alla fine, a tutti i volontari è stato chiesto di portare avanti un discorso e compiti matematici di fronte a una sorta di giuria dall'apparenza rigida. Ogni individuo ha riportato i propri livelli di tensione durante il discorso e i compiti matematici, e ha fornito un campione di saliva per la misurazione del cortisolo, l'ormone dello stress.



Non fa sparire lo stress ma aiuta a gestirlo - I partecipanti che avevano meditato hanno riportato una minore percezione dello stress ma, dal punto di vista biologico, avevano una maggiore reattività al cortisolo. Creswell ha detto: "Quando si imparano le pratiche della Mindful meditation devi lavorarci a livello cognitivo, specialmente durante un compito stressante. Questi sforzi cognitivi possono risultare meno stressanti ma hanno dei costi fisiologici in termini di produzione di cortisolo".