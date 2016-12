Tenere il cellulare in tasca minaccia la fertilità maschile

15:29 - Tenere il cellulare in tasca è un'abitudine che può costare cara alla fertilità maschile. Le radiazioni, infatti, potrebbero danneggiare gli spermatozoi. Lo afferma uno studio della University of Exeter pubblicato da Environment International che ha passato in rassegna tutte le ricerche precedenti sul tema.

Lo studio - L'analisi si è basata su dieci studi separati che hanno coinvolto circa 1.500 uomini, sia di tipo osservazionale - con questionari distribuiti nelle cliniche per la fertilità - sia in laboratorio - con l'esposizione alle radiazioni degli spermatozoi in provetta.



Fiona Mathews, autore principale della ricerca, spiega: "Tutti gli studi tranne uno hanno trovato una correlazione tra l'esposizione e una peggiore qualità dello sperma, in media dell'8%".



No agli allarmismi - Mathews ha aggiunto: "Questo ovviamente non vuol dire che tutti coloro che tengono il telefonino in tasca diventeranno infertili. Ma se si ha già qualche fattore di rischio si potrebbe considerare l'idea di cambiare il posto dove si tiene il telefono, anche se per avere una certezza sulla correlazione servirebbero studi più ampi''.