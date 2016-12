27 agosto 2014 Quelli che l'Ice Bucket lo fanno alternativo: Marianna Madia, Matt Damon, L. Orlando Il ministro della Pubblica Amministrazione si tira una secchiata senza ghiaccio mentre l'attore americano sceglie di usare l'acqua del water. Il sindaco di Palermo si "accontenta" di un bicchiere con pochi cubetti Tweet google 0 Invia ad un amico

11:03 - Il ministro per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia accetta la sfida dell'Ice Bucket e pubblica sul proprio profilo Facebook il video che la immortala mentre si tira sulla testa una bacinella di acqua. Peccato che manchi il ghiaccio, non ci sia alcun messaggio a sostegno della ricerca anti Sla e che siano assenti pure le nomination per far continuare la catena di solidarietà.



La Rete non tarda così a prenderla di mira: "È sconfortante che un ministro non capisce un giochino così semplice. Che coraggio" commenta un utente nella bacheca della diretta interessata. Un altro scrive: "Madia, non sei più al liceo con le amichette, sei un ministro. Dille due parole due - fossero anche di circostanza - sulla ricerca scientifica". Un terzo chiosa: "Povera Italia, ministri che giocano a fare gavettoni.. In questo caso penso senza saper nemmeno il xè.. ma solo x imitare il suo insulso capo".

La responsabile della P.a. è in buona compagnia. A fare degli Ice Bucket un po' sui generis ci sono pure Matt Damon e Leoluca Orlando. L'attore americano usa l'acqua del water per ricordare la mission dell'ong da lui co-fondata con Ben Affleck, Water.org, che invita a non sprecare le risorse idriche.



Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando opta per una semplificazione netta: usa un bicchiere di acqua con qualche cubetto di ghiaccio. Non capendo che "bucket" significherebbe, appunto, secchiello.