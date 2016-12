L'uso eccessivo del collutorio può aumentare i rischi di cancro

16:45 - Coloro che fanno più di tre risciacqui al giorno col collutorio potrebbero avere maggiori possibilità di sviluppare un tumore alla bocca o alla gola, soprattutto se il prodotto viene usato per bypassare la pratica di una corretta pulizia. Il risultato arriva da una ricerca condotta presso la University of Glasgow Dental School e pubblicata su Oral Oncology.

Lo studio - Ma il risultato dello studio non fornisce un alibi per trascurare la pulizia: anche la scarsa igiene orale contribuisce ad accrescere le possibilità di sviluppare il cancro. La ricerca ha analizzato i dati basandosi su un'indagine precedente che comprendeva i casi di quasi duemila malati di cancro e altrettante persone sane. Gli studiosi non sono stati in grado di analizzare i tipi di collutorio perché, appunto, hanno tratto gli elementi di studio da una ricerca di qualche anno fa. Le persone che lavavano poco i denti, comprese quelle con protesi dentarie o con gengive perennemente sanguinanti, hanno i rischi più alti.



David Conway, autore principale della ricerca ha detto: "Non consiglierei l'uso abitudinario del collutorio, punto. Ci sono occasioni o patologie per cui un dentista può prescriverlo, per esempio nel caso di una bassa salivazione dovuta all'assunzione di alcuni farmaci. Ma per me, tutto ciò che serve è spazzolarsi frequentemente i denti con un dentifricio al fluoro e controllarsi regolarmente dal dentista".



Il ricercatore ha aggiunto che potrebbe esserci un'associazione tra gli eccessivi risciacqui e le persone che usano il collutorio per mascherare l'odore di fumo o alcol.



Secondo Damien Walmsley, consulente della British Dental Association, lo studio non è "conclusivo". L'esperto precisa: "La ricerca evidenzia che le persone, a rischio nello sviluppo di questi tipi di cancro, possono usare i collutori contenenti alcol in modo inappropriato".