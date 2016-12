Il pomodoro mette il turbo alla fertilità dell'uomo

11:03 - La sostanza nutritiva del pomodoro che gli conferisce il colore rosso può dare una spinta alla fertilità dell'uomo. Il licopene potrebbe aumentare il numero degli spermatozoi del 70%. Una possibile risposta al desiderio di avere un figlio delle tante coppie con problemi riproduttivi. La scoperta è stata illustrata in uno studio pubblicato dai medici della Cleveland Clinic in Ohio.

Ricerche ancora in corso - Stanno partendo delle sperimentazioni per verificare se ciò si possa tradurre in un aumento delle gravidanze in coppie non fertili. Il meta studio ha raccolto dodici ricerche condotte da diverse équipe mediche in tutto il mondo. Tutte hanno mostrato che il licopene aumenta il numero degli spermatozoi e la loro motilità.



Ashok Agarwal, autore principale dello studio, ha precisato: "Sono necessari studi più ampi per analizzare gli effetti del licopene sull'infertilità maschile. Si dovrà stabilire quali gruppi di pazienti possono trarre i maggiori benefici da questa terapia".