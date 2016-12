20 marzo 2014 Ha appena otto mesi, ma pesa quasi 20 chili

In pericolo di vita, si salva con un ricovero Santiago, un bambino colombiano è stato curato da un team di volontari.

La madre ha ammesso: "Gli davo da mangiare ogni volta che piangeva" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:12 - Santiago Mendoza, un bimbo colombiano di otto mesi, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a causa del suo peso. Il piccolo infatti in neanche un anno di vita è arrivato a pesare 20 chili. Una condizione altamente rischiosa, che ha richiesto cure immediate da parte di un gruppo di volontari; ora non è più in pericolo. La madre ha ammesso le sue colpe: "Tutte le volte che piangeva gli davo da mangiare".

La causa - Il numero di chili raggiunto da Santiago è equiparabile a quello di un bimbo di sei anni. La madre del bambino ha spiegato le cause di questa difficoltà, come riporta il Mirror. Nessun problema genetico o di disfunzione del metabolismo. Semplicemente, Santiago mangiava sempre, ogni volta che piangeva. Per calmarlo, la donna lo alimentava: "Ogni volta che strillava gli davo del cibo o del latte". Problemi di peso quindi, ma anche di attività motoria, per entrambi. La madre ha confidato anche di essere stata prigioniera in casa, a Valledupar, visto che il peso e la mole del figlio non le consentivano molti spostamenti.



Fuori pericolo - La soluzione individuata è stata quella del trasferimento in un ospedale a Bogotà, dove i volontari del Medellin Chubby Hearts hanno potuto prendere i primi provvedimenti. Il primo passo sarà un'immediata perdita di peso, ma non sono da escludersi operazioni specifiche. Il chirurgo Cesar Ernesto Guevar ha dichiarato: "Il bambino avrà bisogno di un trattamento a lungo termine, istruzione, cibo sano e, quando sarà più grande, di attività fisica". Le conseguenze di un'obesità così precoce potrebbero essere il diabete, la pressione alta o problemi alle articolazioni. La madre ha promesso che ora seguirà attentamente le istruzioni che le sono state date dai medici.