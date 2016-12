Gb, è boom di trapianti di barba

11:07 - Ultimo trend su passerelle e red carpet, sorpassando la moda dell'uomo efebico dal volto glabro, la barba è il Santo Graal per il maschio del 2014. Un sogno da rincorrere anche a costo di andare sotto i ferri. Sulle pagine del Telegraph, l'International society of hair restoration dice che in Inghilterra nell'ultimo anno sono stati eseguiti più di 4.500 trapianti di peli per rinfoltire la barba, con un incremento del 13%.

Non si bada a spese - Un vezzo che sostituisce la mania del naso piccolo che prima era la più diffusa tra i sudditi di Elisabetta II. I modaioli britannici, sono disposti ad allargare i cordoni della borsa per avere un po' di peli in faccia. Infoltire solo i baffi costa in media 2.400 sterline (circa 2.900 euro), barba completa 9.000 (quasi 11mila euro).



Il trapianto - La tecnica del trapianto di barba si effettua prelevando la peluria da altre zone corporee o dall'area sottostante il mento e reimpiantandola sul viso, tramite taglietti, in anestesia locale. Circa il 90% dei peli ricresce e ci vogliono dieci mesi prima che l'effetto sia completo. Il metodo arriva dagli Stati Uniti, dove costa circa 7.000 dollari (circa 5mila euro). I chirurghi estetici americani spiegano che a richiedere questo tipo di intervento sono gli uomini dai venti ai quarant'anni per nascondere cicatrici di acne o che hanno una crescita di peluria disordinata e a chiazze.