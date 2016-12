Cancro sconfitto dal vaccino del morbillo in una malata 50enne

14:04 - Il vaccino per il morbillo ha sconfitto il cancro. Il test medico portato avanti dai ricercatori della Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, ha curato dal cancro una donna di 50 anni. Stacy Erholtz, questo il nome della donna, era colpita da un mieloma, un tumore del sangue che si era diffuso in tutto il corpo.

Dose massiccia - La sperimentazione è avvenuta lo scorso anno: la paziente è stata curata con una dose di farmaco in grado di vaccinare dieci milioni di persone dal morbillo, e da sei mesi sembra essere guarita dalla malattia.



"Una pietra miliare" - Steven Russell, ematologo della Mayo Clinic che ha condotto la ricerca, ha detto: "Questo studio è una pietra miliare. Dopo aver fallito con tutti i trattamenti convenzionali ho deciso di provare questa possibilità. Ed è stata la cura più semplice in assoluto, con pochissimi effetti collaterali. Spero che diventi il futuro per combattere il cancro".



Gli esperti avvisano, però, che sono necessari ulteriori studi, su scala più ampia, per verificare le potenzialità terapeutiche del vaccino del morbillo.