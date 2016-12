13 maggio 2014 Allarme vampirismo tra i giovani

I pediatri: "Una moda pericolosa" E' quanto emerge dall'XI corso interdisciplinare di aggiornamento in 'Adolescentologia'. Una tendenza forse legata a tutte le recenti saghe sui vampiri

17:49 - E' la nuova moda del vampirismo dilagante tra i giovani a preoccupare pediatri e psicologi che si sono incontrati in occasione dell'XI corso interdisciplinare di aggiornamento in "Adolescentologia" in corso a Genova. "C'è proprio un'emulazione dei vampiri ed esiste addirittura - ha spiegato lo psicoterapeuta dell'età evolutiva Federico Bianchi - una categoria di giovani donatori e una di giovani bevitori. Il tutto avviene in fortissimo segreto".

Se dunque da un lato "sono sempre di più le diagnosi fatte ai bambini e agli adolescenti, catalogati come malati da curare", dall'altro lato, spiega Bianchi, la verità è che in molti casi "i ragazzi sono invece soggetti deviati dalle mode". Il rimedio è uno solo: l'informazione sui rischi a cui si va incontro nel bere sangue umano. "L'unica cosa che si possa realmente fare per fronteggiare queste problematiche - ha suggerito lo psicoterapeuta - è realizzare attività di informazione rivolte ai ragazzi. È l'unico modo per ottenere risultati veri e immediati, evitando soluzioni fittizie".



Esperti preoccupati anche dalla "selfite" - Un'altra moda che non fa dormire sogni tranquilli ai medici è quella della "selfie", dell'autoscatto che sta dilagando in questi ultimi tempi. Secondo Teresa de Toni, pediatra dell'Università di Genova, la "selfite" è una vera e propria "patologia legata al mancato riconoscimento del proprio corpo ed è stata addirittura inserita nel dizionario di Oxford. Riguarda adolescenti alla ricerca della loro identità, impegnati a farsi scatti fotografici fino a 10 ore al giorno per trovare la foto più "appetibile". Sono ragazzi - conclude l'esperta - che non riescono ad essere quello che vogliono".