Vaccino "amaro" contro l'influenza

18:27 - Sottrarre lo zucchero al virus dell'influenza potrebbe essere il modo per giungere a un vaccino universale contro l'influenza. La maniera, in pratica, per liberarsi dalla schiavitù del vaccino stagionale. A illustrare questa possibile soluzione sono stati gli scienziati della University of North Carolina di Greensboro durante il meeting annuale della Società americana di biologia cellulare di New Orleans.

Virus glucosio dipendente - L'idea è infatti quella di colpire il virus in un punto debole che rimane sempre lo stesso: la dipendenza dal glucosio, elemento indispensabile che gli consente di replicarsi e invadere l'organismo. Gli esperti hanno dimostrato che alterando il metabolismo del glucosio nei virus è possibile controllare la diffusione dell'influenza A in colture di cellule di mammifero.



Trattando le cellule virali con una sostanza in grado di inibire il metabolismo del glucosio, la replicazione virale nelle colture cellulari di mammifero in laboratorio diminuiva infatti in modo significativo.



Gli scienziati propongono quindi il metabolismo del glucosio come nuovo target per combattere i virus influenzali. Il bisogno di zucchero, spiegano, è per i virus un 'tallone d'Achille' che rimane invariato e che quindi può aprire a una strategia universale anti-influenza.