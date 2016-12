Usa, è in arrivo il bebé su misura

18:37 - Biondo o bruno, alto o basso: oggi negli Stati Uniti le coppie potranno scegliere i tratti del proprio bebé. Non solo quelli somatici, ma anche quelli, più importanti, riguardanti la predisposizione a determinate malattie (come alcuni tipi di tumore). Ed è a questo secondo scopo più nobile che, assicura l’azienda statunitense 23andme, che ha brevettato la tecnica, verrà destinata la scoperta.



Il progetto, la cui richiesta di brevetto era stata avanzata nel dicembre 2008, si chiamerà Family Traits Inheritance Calculator (Calcolatore di eredità dei tratti famigliari), e permetterà alla coppia che utilizza lo spermatozoo di un donatore, di selezionare i tratti desiderati, selezionandoli da un apposito modulo su cui barrare le caselle preferite.



L’azienda, però, ha subito messo le mani avanti sul suo blog. In un post, infatti, dichiara: “Quando si presenta una richiesta di brevetto non si ha ben chiaro per cosa potrà servire la tecnologia. All’epoca pensavamo a un utilizzo del Calculator nelle cliniche per la fertilità, mentre ora i nostri clienti lo usano per scopi divertenti, come sapere quale sarà il colore più probabile dei capelli del proprio figlio o se è possibile che diventi intollerante al lattosio”.