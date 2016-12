Alcol, meglio starne alla larga

19:15 - Il tema dell'alcol, sempre più presente quando si parla di stile di vita, salute e alimentazione sana, è stato oggetto di dibattito anche tra gli specialisti del settore, per capire se inserirlo o meno nella famosa piramide alimentare, se consumarlo in quantità ridottissime, oppure se eliminarlo del tutto.

Attualmente, visti gli innumerevoli rischi associati all'alcol, il suo utilizzo è sconsigliato all'interno di una corretta alimentazione. Esso, infatti, aumenta il rischio di incorrere in diversi problemi sociali, in misura direttamente proporzionale alla quantità ingerita. Oltre ad essere una sostanza che crea dipendenza, infatti, esso è causa di circa 60 tipi diversi di disfunzioni e danni alla salute: tumori, patologie gastrointestinali, malattie cardiovascolari, immunologiche, dell'apparato scheletrico, infertilità e problemi prenatali.



Nell'Unione Europea, l'alcol è il terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura, dopo il fumo e l'ipertensione. Interromperne totalmente l'assunzione apporta consistenti benefici alla salute, poiché buona parte dei rischi acuti risultano completamente reversibili.



Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet, l'alcol è più dannoso di cocaina, cannabis, ecstasy, eroina e crack. Con questo, non intendiamo certamente dire che è migliore l'utilizzo di queste ultime. E' importante però sensibilizzare l'opinione pubblica sulla nocività di una sostanza che, invece, viene spesso consumata come fosse acqua!



Un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova, in collaborazione con l'Università di Milano e la fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Politecnico, ha scoperto il legame tra il consumo sregolato di alcol, rischio di tumori ed invecchiamento precoce. A quanto pare, ci sarebbe una perdita a livello di informazione genetica contenuta nei cromosomi, a causa dell'accorciamento dei telomeri (zona terminale dei cromosomi stessi che, solitamente, preservano la doppia elica dalla perdita di informazione durante la sua duplicazione).



In conclusione, moderare il consumo di alcol è importante, ma eliminarlo del tutto non potrà che portare giovamento alla nostra salute.



