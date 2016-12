SHOWBIZ, TUTTO FA SPETTACOLO

VARTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - Piccolo, dorato e dal design elegante, il nuovo Powerbank sembra un accessorio di bellezza femminile. Il Safety di Varta, infatti, è pensato per le donne perché non solo permette di caricare il cellulare quando si è fuori casa ma è anche dotato di una luce stroboscopica e di un allarme di emergenza da 100 db. Questi dispositivi intelligenti e non offensivi sono molto efficaci e mettono velocemente in fuga eventuali malintenzionati. Di fronte al pericolo di violenze e aggressioni sempre crescente, rappresenta una importante novità per la libertà e la sicurezza delle donne.

RKOMI, IL NUOVO RAP CHE VIENE DALLA STRADA - disponibile "Fuck Tomorrow", il nuovo singolo e video del rapper milanese Rkomi, già membro del collettivo Thaurus Music di cui fanno già parte Sfera Ebbasta, Izi e molti altri. Appena ventenne Rkomi è in grado di descrivere la realtà delle strade con la consapevolezza di un veterano, attraverso lo sguardo critico e attento di chi quella realtà l’ha vissuta per davvero. Eloquente brano sin dal titolo, “Fuck Tomorrow” vede rappare agilmente il giovanissimo Rkomi su una base contenente un sample vocale di NAS, il tutto accompagnato da uno street video di forte impatto, girato sotto l’attenta guida dei registi e videomaker Edoardo Bolli e Antonio Ragni.



'VOLONTARIAMENTE', LA MOSTRA DEGLI EX HOMELESS RACCONTA IL SOCIALE - Al via la mostra fotografica "Volontariamente" (14 dicembre - 20 gennaio) nei locali dello studio legale Albè & Associati di via Durini 5. In esposizione 32 nuovi scatti dei "fotografi senza fissa dimora" ovvero Dino Bertoli, Sofiene Bouzayebe, Karim Hamras e Massimo La Fauci, che attraverso l’obiettivo delle loro macchine fotografiche hanno voluto raccontare il mondo del volontariato milanese nelle sue molteplici sfaccettature. Nel 2014 parteciparono al progetto di reinserimento sociale ideato da Riscatti onlus e culminato nella fortunata mostra al PAC (5000 visitatori in 12 giorni) del febbraio 2015 , con le 100 immagini più belle della loro vita da clochard. Ingresso libero - Studio Albè & Associati Via Durini, 5 Milano - www.riscatti.it



"CATAPULT: MAGIC SHADOWS", LE OMBRE CINESI INCANTANO MILANO - Dal 20 dicembre al Teatro Leonardo di Milano torna a grande richiesta "Magic Shadows", lo spettacolo dei Catapult (ideato da Adam Battelstein) che ha incantato gli Stati Uniti e tutto il mondo. Lo show modernizza l'antica arte delle ombre cinesi, utilizzando come strumento il corpo umano al massimo della propria capacità espressiva. MTM, quarto polo teatrale milanese, ha destinato il Leonardo all'intrattenimento per famiglie mentre al Teatro Litta il cartellone è dedicato alle sperimentazioni e alla drammaturgia contemporanea. In questo filone si inserisce "Novecento" (in scena dal 28 dicembre al Teatro Litta), che racconta la storia quasi irreale del grande pianista Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, nato su una nave e vissuto per tutta la vita senza mai scendere. Basato sul romanzo di Alessandro Baricco, lo spettacolo è diretto e interpretato da Corrado d'Elia. Biglietteria: 02-86454545 (dalle 15 alle 19:30); biglietteria@mtmteatro.it; www.mtmteatro.it - Prezzi: intero 24€, ridotto 16/12€.



CINQUE DATE ITALIANE PER I NOTWIST - Da sempre band pioneristica nel creare un universo sonoro unico e inconfondibile frutto di innumerevoli elementi ed influenze, i The Notwist nel 2017 arrivano in Italia per cinque date in occasione della pubblicazione dell’album live "Superheroes, Ghostvillains & Stuff", uscito ad ottobre per Sub Pop. Il gruppo sarà protagonista il 5 aprile ai Magazzini Generali di Milano, il 6 aprile al Monk di Roma, il 7 aprile al teatro Rossini di Pesaro, l'8 aprile al Locomotiv Club di Bologna e il 9 all'Hiroshima Mon Amour di Torino.



A ROMA RISATE CON LA "TRILOGIA DEL LIVORE" - Il 20 dicembre debutta al Teatro Cometa Off "Buone feste ovvero la trilogia del livore", lo spettacolo di Giuseppe Ragone diretto da Josafat Vagni nato dal monologo vincitore dello Short Lab 2016, la rassegna-laboratorio ideata da Massimiliano Bruno tenutasi lo scorso febbraio. In replica fino al 23 dicembre tutte le sere alle 21, è uno spettacolo ironico e dissacrante che ha come protagoniste le tre festività comandate di Pasqua, Natale e Capodanno. Di fronte al pubblico si aprono dunque tre scenari inaspettati in cui i protagonisti si muovono e si sfogano di tutto il rancore represso.