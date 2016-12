Stracult, che sarebbe piaciuto a Victor Hugo

- Bastano tre notizie, tre diamanti estratti dal fango per schiudere un mondo di cultura pop, camp, kitsch ecc...Sabrina Ferilli che fu suggerita a Marco Ferreri come coprotagonista di Diario di un vizio , dal protagonista Jerry Calà che a sua volta ricevette il Premio della Critica a Berlino, prima di finire nuovamente ingoiato nell’abisso delle sue commediacce (in realtà il suo film migliore rimane il controverso Colpo di fulmine, di Marco Risi, ’85, ma è un’altra storia). Dagospia e il suo Cafonal reportage “dal postmoderno al postribolo” sulla Roma fregnacciara, che diventano l’attuale musa di registi come Garrone e Sorrentino. Lo stesso Dago che scrisse un film ispirato al primo Vasco Rossi, Ciao Ma’, 1988.

Ecco: basterebbero queste tre notiziole per rendere l’ultimo Stracult di Marco Giusti (Raidue, lunedì, terza serata) degno d’essere spostato in prima serata, e oltre. Perchè in ogni puntata del programma notizie inedite come queste si sprecano. Stracult non è solo la nicchia dei cinefaghi. Non è solo trash. É oramai, da 12 anni, una seduta di psicanalisi e una seduta spiritica. Attacca la sigla di G-Max “Me sparo stracult spaparanzato sul divano/ amico qua la mano altrimenti c’arrabbiamo...” e la tua infanzia ti travolge come un treno. I vagoni sono la nostalgia sul grande artigianato del cinema di genere; le vite straordinarie di cinematografari che a volte valgono più della loro opera (vedi Bava o Di Leo o Tanio Boccia); i brandelli d’anima d’una nazione che ha riso, s’è commossa, eccitata ed impaurita -con Totò, tutti i Maurizio Merli, Edwige Fenech o gli horror di Fulci- all’ombra dei critici togati. L’altra sera, per dire, Stracult passava dall’esegesi del manifesto del poliziottesco Così nano così perverso a tranci di Bertolucci e Pingitore, alla normale storia di un attore trans ex belloccio che oggi recita da belloccia.

Giusti è un puro. Col suo Barnum di caratteristi, con la sua barba da Orson Welles di Trastevere, lo spirito di Hugo e l’eterna balbuzie, riesce a rendere i suoi eroi - Bombolo, i Vanzina, Nando Cicero, giù giù fino a Lilli Carari (buona l’idea di trattare ilporno con ironia)- oggetti di studio per la posterità. Perfino le improbabilie gag di Er Cipolla e Paolino Ruffini in stato di evidente soggezione sono ben incastonati nel programma. Avercene.