SHOWBIZ, TUTTO FA SPETTACOLO

Giorno per giorno dalla musica al teatro, passando per il cinema e l'arte, agli appuntamenti legati alla cultura e al tempo libero. Tutto quello che vi serve sapere, insomma.

BLUE NOTE COMPIE DIECI ANNI - A marzo Blue Note Milano festeggia il traguardo dei 10 anni di attività: la prima sede europea (a Milano in via Borsieri, 37) dello storico jazz club di New York ha infatti aperto i battenti il 19 marzo 2003 con il concerto di Chick Corea, e da allora continua ad ospitare grandi artisti italiani e internazionali del panorama jazz e non solo, con una programmazione aperta alle contaminazioni musicali. Il 17 marzo il Blue Note, che ormai vanta un posto d’onore tra i più importanti club europei, proporrà una serata speciale ad ingresso gratuito per festeggiare il decimo compleanno. Dal 4 marzo saranno online su www.bluenotemilano.com tutte le informazioni e le modalità per prenotarsi (posti limitati).



QUANDO SHAKESPEARE INCONTRA UNA DRAG QUEEN - Il 26 e 27 febbraio al Teatro Sala Fontana, giunge alla sua prima milanese l’intenso “Milena, ovvero la fortuna di vivere in un paese che si preoccupa della morte di Morrison”. Realizzato e prodotto da lattOria, lo spettacolo è ispirato alla storia vera di Lula, grande attrice del teatro ceceno, costretta dalla guerra a lasciare il proprio Paese, il proprio amore, per non aver voluto cedere alle logiche del potere e dell’odio etnico e razziale. Altro elemento cardine è il teatro stesso, attraverso l’essenza profondamente shakespeariana di Milena, una regina senza più il suo regno che incontra e si scontra con la contemporanea ironia di una drag queen. Amleto e i grandi testi di Shakespeare incontrano il teatro di rivista, le illusioni sono messe a confronto con la vita vera. Due soli attori interpretano tutti i personaggi, in un gioco di rimandi e ambiguità, sempre in bilico tra presente e memoria: Sara Urban, nei panni di Milena e Stefano Annoni, in quelli di Era e degli altri due personaggi maschili. INFORMAZIONI Sala Fontana (via Boltraffio 21) , martedì 26 e mercoledì 27 febbraio, ore 20.30, intero 16 euro. Per info e prenotazione biglietti: 02 69015733 o www.teatrosalafontana.it.



SUSANNA BELTRAMI PORTA LA MODA NELLA DANZA - La coreografa italiana Susanna Beltrami porta la sua danza fuori dai luoghi comuni. Fiore all'occhiello della compagnia della coreografa è la DanceHaus di Via Tertulliano 70 a Milano, una vera e propria dance-community di 1200 mq, polo di alta formazione coreutica e spazio dalle attitudini eccezionali per l'organizzazione di performance, spettacoli ed eventi. In occasione della Milano Fashion Week di Febbraio (20-26 febbraio) la Camera Nazionale della Moda Italiana ha infatti scelto l’ultima creazione della coreografa, “Estrad’eau”, per la sua passerella. Lo spettacolo che sarà presentato in anteprima Venerdì 22 Febbraio alle ore 20.30 presso la tensostruttura della Piazza delle Armi del Castello Sforzesco, è (dopo “Kore e Psiche” e “Le vent noir”), l’ultimo capitolo di un’affascinante trilogia, ancora una volta nel segno del grande filosofo francese Gaston Bachelard.



MILANO, AL CARCANO SBARCA IL TEATRO "IN GIALLO" - Al Carcano di Milano questo weekend va in scena un giallo di Agatha Christie. Fino a domenica è in programma "La tela del ragno" (regia di Stefano Messina) scritto appositamente dalla scrittrice per diventare uno spettacolo teatrale. Venerdì e sabato si comincia alle 20,30, domenica alle 15,30. Questi gli interpreti principali dell'allestimento della compagnia Attori & Tecnici: Viviana Toniolo (Mildred Peak) Annalisa Di Nola (Frau Schulz) Stefano Messina (Jeremy Warrender).



LA DANZA E' SEXXX - Sexxx è un’istantanea sul contemporaneo, sul corpo abusato del ballerino, che ricerca sempre più potenza fisica, tecnica, costruendosi un’ideale di perfezione che forse finisce per non trasmettere più emozioni. Tre “x” per esprimere il troppo, la superficie, l’ipertrofia dell’oggi e lo sguardo incensurato dello spettatore. Matteo Levaggi si interroga sullo stato del balletto e della danza, guardando indietro, al proprio repertorio costruito con il Balletto Teatro di Torino. Che cosa significa oggi, creare movimenti e condurli così verso una poetica visiva? Sexxx è un viaggio, che comincia ad un bivio dove i corpi dei danzatori si ritrovano esausti, ma allo stesso tempo spinti ad apparire sempre più potenti, abbattendo le barriere del suono, del ritmo, della resistenza fisica. Un viaggio che solca sul finale una nuova strada. Velocità, potenza, tecnica diventano parte integrante del proprio respiro, prendono sembianze naturali e seguono il ritmo interiore di ciascun danzatore. Informazioni LAVANDERIA A VAPORE, Corso Pastrengo 51 10093 COLLEGNO (TO) Prezzi: Biglietto intero: 10 € - ridotto 8 euro| INFO E PRENOTAZIONI TEL. + 39.011.4033800 (lun/ven 14.00/18.00) - Tournée Sexxx: 10 aprile 2013, REGGIO EMILIA - Fonderia 12 ottobre 2013, MILANO | Teatro Elfo Puccini/Festival MilanOltre



A BRERA SI PARLA DI PIERO DELLA FRANCESCA E... I SUOI NEMICI

Mercoledì 13 febbraio, a Brera nella Sala della Passione, alle ore 18, sarà presentato il libro di Carlo Bertelli, "Piero. Un Pittore per due nemici". Il volume è dedicato a Piero della Francesca, al servizio dei due celeberrimi nemici Sigismondo Malatesta e Federico da Montefeltro. Alla presentazione interverranno Carlo Bertelli, il soprintendente e direttore della Pinacoteca Sandrina Bandera, e il giornalista del Corriere della Sera, Pierluigi Panza.



CONCERTO PRIMO MAGGIO: SELEZIONE GIOVANI PARTE DA MILANO - Saranno selezionati attraverso un nuovo festival, il 1'M, presentato a Milano, gli artisti emergenti che parteciperanno all'edizione 2013 del Concerto del Primo Maggio a Roma, organizzata da 24 anni dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il progetto, patrocinata dal Comune di Milano e da Puglia Sounds, si articola in tre fasi. Nella prima (fino al 28 febbraio) i gruppi si proporranno caricando un video live sul sito www.1mfestival.com; nella seconda i migliori 48 artisti si esibiranno alle Officine Creative Ansaldo di Milano (30 marzo-4 aprile) e alle Officine Cantelmo di Lecce (8-13 aprile) in dodici serate trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale; nell'ultima sei finalisti suoneranno sul palco del 'Concertone', il Primo Maggio durante il pomeriggio. Il vincitore del contest, scelto da tre giurie (una web, una di qualita' e una di ''amici della musica live''), sara' presentato nella parte serale del Primo Maggio, il momento piu' seguito dell'evento. ''Non e' un talent - ha detto l'organizzatore storico del Primo Maggio Marco Godano - noi ci concentriamo su originalita' e capacita' live''. L'assessore alla Cultura del Comune di Milano Stefano Boeri e' intervenuto ribadendo l'impegno della giunta Pisapia nella promozione della musica dal vivo: ''questa iniziativa e' solo l'inizio di un lavoro che nei prossimi mesi ridara' lustro alla musica a Milano''. Mentre il cartellone del Primo Maggio rimane ancora da definire, e' stata comunicata la partecipazione del violoncellista Giovanni Sollima che eseguira' un Inno di Mameli rivisitato con la collaborazione di una speciale orchestra di cento violoncelli.